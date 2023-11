¡Pago Q100 por hora! Guatemalteca pide ayuda para descubrir infidelidad

-

Una guatemalteca causó asombro y sensación en redes sociales tras ofrecer dinero para que la ayuden a descubrir si su esposo es infiel.

A través de un grupo de Facebook, una esposa guatemalteca pidió ayuda para poder descubrir si su pareja le es infiel.

El anuncio fue viralizado de inmediato en otras plataformas sociales, y causó asombro entre los internautas, debido a que la persona que pidió ayuda ofreció dinero para quién esté dispuesto a hacerla de "detective".

"Buenas tardes, alguien que viva por zona 9 por la torre del Reformados pago Q100 la hora sería de vigilar a mi esposo, ya que tengo sospechas que me engaña con una compañera del trabajo", dice la publicación en Facebook.

(Foto: captura de pantalla)

Esta situación dividió las opiniones entre los internautas, hubo quienes se solidarizaron con la mujer que indicó que tiene sospechas de su esposo le es infiel, mientras que otras personas indicaron que el anunció no tuvo que ser malinterpretado.

"Díganle que me pase sus redes sociales y yo en un ratito le digo si es verdad o no, solo con ver cosas allí", "Casi 13 dólares la hora... interesante" y "Yo si me apunto para ayudarla, dónde firmo mi contrato", resaltaron algunas personas.

Sin embargo, otros usuarios tomaron de broma la publicación.

"JAJAJA esto no me lo esperaba", "Mi guate querida", escribieron otros usuarios en forma de sarcasmo.