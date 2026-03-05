Así fue el debut de Gaby Moreno en Broadway (video)

La ganadora del Latin Grammy comparte escenario con grandes estrellas.
La cantante y compositora guatemalteca, Gaby Moreno, sorprendió al mundo al realizar su debut en Broadway.
Moreno interpreta a Persephone, como parte del famoso musical "Hadestown".
La guatemalteca brilló en el escenario e impactó con su potente voz.
El famoso y muy aclamado musical "Hadestown", de Anaïs Mitchell y Rachel Chavkin, continúa cosechando éxitos a nivel internacional, esta vez con un nuevo elenco principal en Broadway.
La ganadora del Latin Grammy comparte escenario con grandes talentos del teatro como Gary Dourdan (Hades), Jordan Tyson (Eurídice), Joshua Colley (Orfeo) y J. Harrison Ghee (Hermes).