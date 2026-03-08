Así es la cafetería de la hija de "El Mencho"

-

Durante el sepelio, la hija de "El Mencho" llamó la atención por su vinculación criminal y estilo de vida.

Laisha Michelle Oseguera González, o más conocida como Laisha González, es la hija menor de los descendientes relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, conocido como "El Mencho".

Con el cabello teñido de rubio y gafas de sol oscuras asistió al funeral de su padre. (Foto: New York Post)

La joven de 24 años, nacida en Estados Unidos, goza de una vida común y no existe registro de estar vinculada a delitos o una vida criminal. Por lo contrario, es propietaria de una cafetería ubicada en Perris, California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Rincon La Chulis (@elrinconlachulis)

Su negocio nombrado "El Rincón la Chulis", es un local que ofrece café, postres y bebidas refrescantes, inspiradas en recetas mexicanas y preparadas a base de café.

Sin embargo, sus sentimientos están vinculados al CJNG, ya que se ha confirmado que esta casada con Cristian Gutiérrez-Ochoa, de 39 años, quien ocupa un rango de mando alto dentro del cartel.

Su novio de toda la vida

De acuerdo con información de Los Angeles Times, Gutiérrez-Ochoa y Laisha han sido novios de toda la vida pese a los turbios momentos que han atravesado como pareja.

A Gutiérrez-Ochoa se le vincula el secuestro de dos miembros de la Marina de México en 2021, esto por ayudar a huir a su suegra, Rosalinda González Valencia, cuando fue recapturada en ese año.

(Foto New York Post)

Sin embargo, huyó de la justicia fingiendo su muerte, para luego escapar a través de un túnel desde Tijuana hacia Estados Unidos, donde permaneció junto a su amada en una residencia valorada en 1.2 millones de dólares.

En 2024, fue capturado en Riverside y sentenciado a 11 años de presión por lavado de dinero, drogas y sus vinculaciones con el cartel.

Su descendencia

Los hermanos mayores Oseguera González si continuaron los pasos de "El Mencho" ya que fueron vinculados y sentenciados a delitos vinculados con la banda criminal que fundó su padre.

La hija mayor, Jessica Johana Oseguera González, de 39 años, más conocida como la "Negra" egresada de la carrera de mercadotecnia, en 2020 fue arrestada cuando asistió a escuchar la sentencia preliminar de su hermano.

(Foto: redes sociales)

Los delitos que se le acusaban era por lavado de dinero a través de empresas como restaurantes, una marca de tequila y alquileres.

Jessica fue liberada en 2022, luego de cumplir 30 meses de prisión.

Rubén Oseguera González, alias "El Menchito" es el hermano del medio, y fue detenido desde 2014 y extraditado en 2020 y cumple cadena perpetua por ser considerado el segundo al mando del CJNG y de delitos vinculado al lavado de dinero y drogas.

(Foto: CNN)

Su padre como uno de los hombres más buscados fue abatido en un enfrentamiento con fuerzas armadas mexicanas, falleciendo el 22 de febrero en Tapalpa, México.

Con información de Infobae, New York Post, CNN.