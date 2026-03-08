Explosión en discoteca deja más de 30 heridos en Perú (video)

-

Tres menores de edad resultaron heridos en este hecho.

El ambiente de baile y fiesta se vio interrumpido en una discoteca ubicada en Trujillo, Perú, cuando un explosivo estalló en el interior del negocio.

Mientras los asistentes disfrutando del show, se escuchó un ruido y las llamas iniciaron a crecer.

Las ventanas explotaron haciendo que los vidrios cayeran sobre las personas, cortándolas e hiriéndolas de gravedad.

Mira:

UNA EXPLOSIÓN EN UNA DISCOTECA DE PERÚ DEJÓ MÁS DE 30 HERIDOS



Un artefacto explosivo estalló dentro de una discoteca en la ciudad de Trujillo y dejó 34 heridos, entre ellos tres menores de edad. El ataque ocurrió de madrugada mientras se presentaba una banda en el local.



Cinco… pic.twitter.com/pbiLuysPcl — Clarín (@clarincom) March 8, 2026

Más de 30 personas resultaron heridas y entre ellas se ubicaron a dos menores de 17 de años y uno de 16 años, quienes estaban dentro de la discoteca.

Según investigaciones preliminares, se trató de un atentado directo ya que algunos testimonios indican que las discotecas de esa región están siendo extorsionadas.

Con información del Clarín