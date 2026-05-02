Esta será la multa que deberán pagar conductores sancionados por exceso de ruido

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Un curso de educación vial será la sanción a quien "perturbe la tranquilidad de los vecinos" indicaron las autoridades.

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La Policía Municipal de Tránsito (PMT) del municipio de Santa Catarina Pinula, implementa "operativos exprés" para procurar la tranquilidad de los vecinos.

Los conductores de moto que alteren su escape para generar más ruido al transitar serán multados con la asistencia obligatoria a un curso de conducción en la nueva academia de educación vial, informó el alcalde del municipio Sebastián Siero.

Seguimos retirando las motos que encontramos con escapes modificados (ruidosos). Ahora también hemos encontrado placas tapadas, no usan casco y más de dos pasajeros por moto.



La multa ahora será ir a sacar su curso de moto en nuestra nueva academia de educación vial. ¿Qué… pic.twitter.com/KVjdEJBRrH — Sebastian Siero (@sebastiansiero) May 2, 2026

Además, los motoristas que alteren las placas de circulación, posean multas pendientes, transporten a más de un pasajero o no usen casco también serán sancionados con la misma penalización.