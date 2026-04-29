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Médico guatemalteco alerta por enfermedades que vendrán con la lluvia

  • Por Jessica González
29 de abril de 2026, 09:54
Es importante estar alerta ante cualquier síntoma. (Foto: Shutterstock)

Es importante estar alerta ante cualquier síntoma. (Foto: Shutterstock)

La época de lluvia está por llegar y con ella se originan varias enfermedades que suelen afectar tanto a niños como a adultos. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Alerta! Estos son los primeros síntomas del sarampión

Con la llegada de las lluvias, los brotes de varias enfermedades comienzan a afectar a los guatemaltecos de todas las edades, sobre todo a niños y adultos mayores. 

El pediatra y especialista Alejandro de Léon, afirma que ya empezaron a reportarse los primeros casos de dengue.

"Ya empezamos a tener casos de dengue, así como de zika y chikungunya", aseguró.

El galeno hace un llamado para estar alertas ante cualquiera de estos síntomas:

  • Cuadros febriles
  • Dolor de cabeza
  • Dolor retrocular
  • Rash, en algunos casos, los cual puede confundirse con el sarampión.

De León recomienda acudir con el médico y realizar las pruebas necesarias. 

Asimismo, recalca que es importante evitar las acumulaciones de agua y estar pendiente con el tema de la fumigación.

@pediatraalejandrodeleon ⚠️ ¡Cuidado! Con la lluvia llegan enfermedades que pueden ser graves en niños Con la temporada de lluvias aumenta la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de dengue, Zika y chikungunya. Estas enfermedades pueden iniciar con fiebre alta repentina, dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular y articular, náuseas, vómitos o sarpullido. En niños, pueden evolucionar rápidamente si no se detectan a tiempo. Prevención clave: evita agua acumulada (criaderos), usa repelente y mantén patios y recipientes limpios. ❤️ Si tu hijo presenta fiebre en esta época, no lo automediques. Consulta a tiempo con un especialista. Agenda tu cita con el Dr. Alejandro de León y protege la salud de tu familia. #DengueGuatemala #TemporadaDeLluvias #SaludInfantil #PediatraGuatemala #Zika ♬ sonido original - Pediatra Alejandro De León

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