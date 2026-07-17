Estados Unidos fija nuevos límites para ciertas visas

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Con este cambio, los estudiantes internacionales podrán permanecer en el país por un máximo de cuatro años.

El Gobierno de Estados Unidos aprobó una nueva normativa que establece un período fijo de permanencia para algunas visas de no inmigrante.

Según las autoridades, estas modificaciones se aplicarán a los permisos de tipo F para estudiantes, I para periodistas extranjeros y J para visitantes de intercambio.

Con el cambio, los estudiantes internacionales podrán permanecer en el país por un máximo de cuatro años, salvo que obtengan una prórroga aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Los periodistas extranjeros tendrán permisos de hasta 240 días, mientras que para ciudadanos chinos el límite será de 90 días.

La norma también restringe el cambio de especialidad o de institución educativa sin autorización y reduce de 60 a 30 días el plazo para que los estudiantes permanezcan en Estados Unidos tras finalizar sus estudios o capacitación.

Una extensión

Según el DHS, quienes deseen permanecer más tiempo deberán solicitar una extensión o salir del país y volver a ingresar con una nueva autorización. El departamento afirmó que la medida busca fortalecer la supervisión de estas categorías de visas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la disposición "restaura la integridad del sistema migratorio", combate el abuso de visas y fortalece la seguridad nacional mediante revisiones periódicas de antecedentes. Añadió que permitirá supervisar mejor a los titulares de estos permisos.

El DHS señaló que en 2024 se registraron más de 1.8 millones de admisiones con visas de estudiante, un aumento de más del 11 % respecto al año anterior, lo que, según la agencia, representa un reto para el monitoreo de los visitantes.

La medida entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal, tras la revisión correspondiente del Congreso.

*Con información de Telemundo y Reuters