¡Alerta! WhatsApp eliminará tu cuenta si tienes instaladas estas aplicaciones

La aplicación de mensajería instantánea le pondrá un alto a las cuentas que tengan instaladas ciertas aplicaciones en el móvil.

WhatsApp ha ido aumentado sus restricciones y sus políticas de seguridad, en esta ocasión la aplicación de mensajería instantánea ha lanzado nueva advertencia para aquellos usuarios que han vulnerado las políticas.

Es decir que aquellas cuentas que tengan con otras aplicaciones de terceros para suplir carencias de la versión original de WhatsApp se verán afectadas.

De acuerdo a WhatsApp, a quien viole las condiciones y ponga en riesgo la privacidad de otros usuarios, se le dará de baja, así como a todos los usuarios que tengan instaladas las aplicaciones de: WhatsApp Plus, GB WhatsApp y otras que sean detectadas que permitan mover chats a otros dispositivos.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", hizo saber la plataforma.

Cabe resaltar que la cuenta será desactivada temporalmente y posterior a unos días será eliminada definitivamente.