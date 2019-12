Esto debes saber si irás al estadio para apoyar a Municipal

Este domingo, a partir de las 15:00 horas, Municipal recibirá a Antigua GFC, en la gran final del Torneo Apertura 2019 de la Liga Nacional.

Los boletos se pusieron a disposición de los aficionados el pasado viernes y se agotaron solo seis horas después. La afición que no tenga su entrada no podrá ingresar, no habrá boletos a la venta en taquillas.

TAMBIÉN...

Las puertas de acceso se abrirán a las 11:00 horas en todas las localidades. Al estadio solo podrán ingresar seguidores rojos.

Por motivos de seguridad los parqueos aledaños al estadio no estarán habilitados. Municipal ha proporcionado información sobre algunos lugares en los que la afición puede dejar sus vehículos.

| ¡Toma nota! Estos son algunos parqueos disponibles para que guardes de forma segura tu vehículo.



‼️D A L E R O J O‼️ Más unidos que nunca. pic.twitter.com/EQjcM70bEd — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 28, 2019

Además, no se puede ingresar con monedas, botellas, sombrillas y juegos pirotécnicos.

La institución recordó a sus aficionados que esta prohibido lanzar objetos a la cancha e invadir el terreno de juego.

Afición, para que mañana su ingreso sea ordenado y sin ningún contratiempo abriremos las puertas del Doroteo Guamuch a las 11 horas.



ÚNICOS puntos de acceso a la localidad que te diriges. pic.twitter.com/eoMdzoYFih — CSD Municipal (@Rojos_Municipal) December 28, 2019

Municipal busca agenciarse su título 31 de Liga Nacional, luego de haber vencido a los Panzas Verdes 1-0 en el juego de ida, el pasado jueves.