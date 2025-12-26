Transporte pesado vuelca en carretera hacia Izabal

La salida de pista de camión dejó a una persona herida y al camión volcado al lado de la carretera.
Un hecho de tránsito se reportó en el km 249 de la ruta CA-13, en jurisdicción de Morales, Izabal. Donde un transporte pesado quedó volcado al lado de la carretera.
Información preliminar compartida por la PNC, indica que la salida de pista del camión dejó herido al piloto que posteriormente fue trasladado a un centro asistencial.
Elementos de Provial llegaron al lugar para brindar apoyo con el paso vehicular. Por el momento el accidente obstruye el carril hacia el norte y se está alternando el paso.