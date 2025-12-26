(VIDEO) Lamine Yamal recibe su primer premio como "youtuber"

-

El impacto de Lamine Yamal sigue cosechando triunfos y no solo dentro del campo. El joven futbolista del Barcelona ha logrado un importante reconocimiento en su canal oficial de YouTube, una plataforma que abrió esta semana para mostrar aspectos más personales de su día a día.

OTRAS NOTICIAS: La confesión de Guardiola sobre su peso tras las fiestas navideñas

Su primer video ha llamado la atención de los seguidores, ya que enseña su casa y los objetos más valiosos que posee. El contenido fue publicado hace apenas unos días y ya acumula más de seis millones de reproducciones.

Este creciente interés se ha reflejado también en el número de seguidores, ya que el canal del jugador español ha superado la cifra del millón de suscriptores. Esto provocó que YouTube le enviará una placa dorada reconociendo el éxito de su canal.

⭐️ Lamine Yamal ya ha superado el millón de suscriptores en Youtube solo cuatro días después de abrirse el canal



"Vamos a por los 10 millones" pic.twitter.com/XcQ07kMxSP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 26, 2025

"Vamos por los 10 millones", expresó el delantero en sus redes sociales al mostrar las placas que le envió la plataforma de streaming.

Antes de volver al Barcelona, donde atraviesa un gran momento al registrar un balance de siete goles y seis asistencias en 14 encuentros ligueros, Lamine está de vacaciones en Dubai junto a su familia. Regresará a los entrenos el 29 de diciembre.