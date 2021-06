La reacción de Cristiano Ronaldo tras quedar eliminado de la Eurocopa

Portugal perdió su partido contra Bélgica con la mínima diferencia. Pese a que lo intentó, Cristiano Ronaldo no pudo marcar la diferencia para su equipo.

Al día siguiente de la eliminación de Portugal en octavos de final de la Eurocopa por Bélgica (1-0), Cristiano Ronaldo reconoció este lunes 28 de junio que se trata de una salida prematura, pero que se siente "orgulloso" del vigente campeón continental.

"No hemos logrado el resultado que queríamos y nos vamos de la competición antes de lo previsto", afirmó el cinco veces Balón de Oro en las redes sociales.

"Pero estamos orgullosos de nuestro recorrido, hemos hecho todo para conservar el título de campeones de Europa y este grupo ha demostrado que todavía puede dar muchas alegrías a los portugueses", añadió.

"Felicidades a Bélgica y buena suerte a todas la selecciones que siguen en liza. En lo que a nosotros respecta, volveremos más fuertes", concluyó la estrella de la Seleçao, que igualó, a sus 36 años, el récord de goles con una selección (109) del iraní Ali Daei en esta Eurocopa.

Berrinche de Cristiano Ronaldo

En su comunicado en redes sociales, Ronaldo no dijo nada de su berrinche al terminar el partido. El portugués lamentó eliminatoria y de no poder revalidar el último título en este torneo.

Al salir, el jugador de la Juventus saludó a los rivales y antes de retirarse por el túnel, tiró el brazalete de capitán y lo pateó.

Un miembro del staff lo recogió y acompañó al jugador a las gradas, mientras el astro seguía reclamando la derrota.