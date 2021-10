Esto es lo que hay que saber si se viaja a EE. UU.

Además de aceptar ciertos tipos de vacunas, habrá excepciones en validar mezclas, también indicaciones de documentación y lo relacionado con los menores de edad, para poder ingresar en dicho país.

Si bien se ha anunciado que Estados Unidos permitirá el ingreso a los extranjeros que estén con el esquema completo de vacunación contra el Sars-Cov-2, es necesario tener varios factores en cuenta. Ya que la implementación de un nuevo sistema de viaje internacional aéreo se daría a principios de noviembre y no es suficiente estar vacunado.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) ya han alertado a las aerolíneas que solamente las vacunas aprobadas y autorizadas por la FDA, así como las vacunas que están en la Lista de Uso de Emergencia (EUL) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), serán aceptadas para entrar en Estados Unidos.

Esto significa que se aceptarán las vacunas de los laboratorios de AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, Moderna, Covishield, Sinopharm y Coronavac. Además, que quedan fuera la rusa Sputnik V, la estadounidense Novavax y las cubanas Abdala y Soberana.

Hay que tomar en cuenta que los CDC consideran que las personas están "totalmente vacunadas" dos semanas después de su segunda dosis, o dos semanas después de una vacuna de dosis única.

Las aerolíneas cuentan con las indicaciones para hacer cumplir los requisitos. (Foto: Pixabay)

Niños no vacunados

El Departamento de Seguridad Nacional dijo a CNN que el requisito de vacunación no se aplicará a los niños que no sean elegibles para la vacunación. Jen Psaki, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, indicó anteriormente que las normas más estrictas para los viajes aéreos que se han establecido para los estadounidenses no vacunados "en este momento, obviamente, se aplicarían también a los niños".

Dosis mixtas

Los CDC ofrecerán guías "en las próximas semanas" en relación con el estado de vacunación de las personas que recibieron dosis de dos vacunas diferentes, dijo un funcionario el 12 de octubre a CNN. No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron recientemente a una agencia de noticias que de momento solo se aceptarán viajeros provenientes de Canadá que hayan adquirido una mezcla de vacunas de AstraZeneca con otro biológico de ARN mensajero autorizado en ese país.

Esta excepción se ha hecho debido a que cerca de 4 millones de canadienses han sido vacunados con mezclas de biológicos y ellos representan el 10% de la población de Canadá.

Es imprescindible presentar el certificado de vacunación. (Foto: Pixabay)

Pruebas de detección

Los viajeros aéreos totalmente vacunados siguen obligados a presentar una prueba negativa de Covid-19 en los tres días siguientes a la salida de su vuelo hacia Estados Unidos, de acuerdo con la normatividad vigente.

Los ciudadanos estadounidenses no vacunados deberán someterse a una prueba de Covid-19 en el plazo de un día tras la salida de su vuelo y de nuevo a su llegada. No obstante, no se exige la prueba en las fronteras terrestres.

Documentación

Un funcionario de la Casa Blanca dijo este viernes que pronto se darán detalles sobre lo que representará una prueba aceptable de vacunación. Mientras tanto, la Oficina del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras está trabajando estrechamente con los CDC sobre los requisitos tanto terrestres como aéreos y que deberían tener una decisión en "los próximos días sobre cuál será la documentación adecuada" y lo harán de conocimiento antes del 8 de noviembre.

Reiteran que las aerolíneas cuentan con sistemas para recopilar la información de las pruebas que se exigen a los viajeros aéreos, porque todos los viajeros aéreos que deseen ingresar a EE. UU. están obligados a presentar un resultado negativo en las pruebas.

¿Quiénes ya no pueden entrar a Estados Unidos?

En resumen, el nuevo sistema de viajes internacionales prohíbe en gran medida la entrada en Estados Unidos a los extranjeros no vacunados. Un funcionario de la Casa Blanca dijo a CNN que se proporcionarán más orientaciones sobre "excepciones muy limitadas" a estas personas.

De momento, entre las excepciones vigentes hasta enero del 2022 están las personas que viajen por motivos esenciales, como los camioneros y los estudiantes, quienes podrán seguir cruzando las fronteras estén vacunados o no. Esto incluye a los extranjeros que crucen la frontera por tierra o ferri.