En estos departamentos fue más sensible el fuerte temblor de este viernes

Autoridades ya verifican los daños ocasionados en los departamentos más afectados.
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Un fuerte sismo sorprendió a los guatemaltecos esta mañana de viernes 17 de julio.
El epicentro se registró en Quetzatenango a las 08:48 de la mañana, con una profundidad de 10 kilómetros.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) afirmó que el sismo fue más sensible en estos departamentos:
- Chimaltenango
- Escuintla
- Huehuetenango
- Quetzaltenango
- Retalhuleu
- Sacatepéquez
- San Marcos
- Sololá
- Suchitepéquez
- Totonicapán
Autoridades ya están verificando los daños ocasionados en dichos departamentos.