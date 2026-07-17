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En estos departamentos fue más sensible el fuerte temblor de este viernes

  • Por Jessica González
17 de julio de 2026, 10:24
El fuerte temblor fue resgitrado esta mañana de viernes. (Foto: Shutterstock)

El fuerte temblor fue resgitrado esta mañana de viernes. (Foto: Shutterstock)

Autoridades ya verifican los daños ocasionados en los departamentos más afectados. 

EN CONTEXTO: VIDEO: Así se vivió el temblor en un centro educativo de San Marcos

Un fuerte sismo sorprendió a los guatemaltecos esta mañana de viernes 17 de julio.

El epicentro se registró en Quetzatenango a las 08:48 de la mañana, con una profundidad de 10 kilómetros.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) afirmó que el sismo fue más sensible en estos departamentos: 

  • Chimaltenango
  • Escuintla
  • Huehuetenango
  • Quetzaltenango
  • Retalhuleu
  • Sacatepéquez
  • San Marcos
  • Sololá
  • Suchitepéquez
  • Totonicapán

Autoridades ya están verificando los daños ocasionados en dichos departamentos. 

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