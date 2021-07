Estudio revela debilidad de una vacuna ante la variante Delta

Según una investigación, quien haya recibido la dosis única podría necesitar otra dosis.

El análisis examinó muestras de sangre en un laboratorio y sugiere que cualquiera que haya recibido la dosis única de esta vacuna podría necesitar otra dosis.

“El mensaje que queríamos transmitir no era que las personas no deberían recibir la vacuna J&J, pero esperamos que en el futuro se refuerce con otra dosis de la misma o con Pfizer o Moderna”, dijo al New York Times el director de la investigación Nathaniel Landau, virólogo de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York.

El reporte es un golpe para un estudio de Johnson & Johnson que indica que su vacuna era eficaz contra la variante Delta, aunque ese informe era preliminar y no había fecha para una publicación definitiva.

A pesar del nuevo informe la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Rochelle Walensky, dijo que se tenía, hasta ahora, certeza de que la vacuna era efectiva contra la variante.

El gobierno estadounidense no ha informado nuevas guías sobre las vacunas y la prevención, al mismo tiempo que los casos con la variante Delta aumentan en varios estados, principalmente del sur y centro del país, aunque también en la costa Este hay incrementos de menor nivel, incluso en Nueva York.

En Los Ángeles, California, se volvió a implementar el uso obligatorio de mascarilla en interiores, debido al aumento de contagios.

