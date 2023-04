"Evil Dead: el despertar", la película elogiada por Stephen King

La franquicia está de regreso en los cines con una nueva película de terror que cuenta con el aval de Stephen King, quien es el novelista más popular dentro del género de terror.

"Evil Dead: el despertar" llega a las salas de cine para asustar nuevamente a todos aquellos que se atrevan a verla.

El film de terror ha recibido un 88% de criticas positivas hasta el momento.

Y por si fuera poco, el popular novelista Stephen King dio su opinión acerca de la quinta película de la saga de Evil Dead.

A través de su cuenta de Twitter, habla sobre el nuevo proyecto en el que está trabajando y que saldrá proximamente: "Mientras estoy ocupado promocionando (la nueva adaptación de The Boogeyman con estreno el 2 de junio), ¿qué tal Evil Dead Rise? Es horripilante, es sangrienta, incluso tiene un ascensor vomitando sangre. Por no hablar de la motosierra-fu".

While I'm busy promoting, how about EVIL DEAD RISE? It's gruesome, it's bloody, it's even got an elevator vomiting blood. Not to mention chainsaw-fu. — Stephen King (@StephenKing) April 19, 2023

Cuando se estrenó la primera película de la saga, Stephen King se declaró fan del film. La saga se ha hecho parte del cine de culto para todos los fans del terror.

¿De qué trata "Evil Dead Rise"?

La nueva película narra la historia de dos hermanas que al reencontrase se ven interrumpidas por demonios poseedores de carne que las obligan a pelear para sobrevivir, mientras se enfrentan a una versión de familia aterradora nunca antes vista, de acuerdo con la sinopsis del film.



La película fue dirigida por Lee Cronin (The Hole in the Ground), y los productores ejecutivos son Sam Raimi y Bruce Campbell.

Evil Dead: el despertar", ya puede verse en los cines de Latinoamérica.

Mira el trailer: