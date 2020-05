Evita los dolores crónicos durante el confinamiento

Nuestra rutina diaria ha cambiado por completo, por eso es importante prestarle atención a la salud, sobre todo las personas mayores o quienes tienen alguna lesión o impedimento físico, para evitar riesgos y molestias debido a la falta de movimiento.

Mayte Serrat, fisioterapeuta y psicóloga, explica que el ejercicio físico ayuda a disminuir el dolor y a mejorar la calidad de vida, ahora más que nunca. El dolor, en realidad, se produce cuando nuestro sistema de alarma notifica al cerebro sobre una posible lesión o daño, y es entonces que el cerebro "activa el programa del dolor".

El dolor en realidad lo genera nuestro cerebro, no los tejidos. El cuerpo tiene sensores de peligro que envían distintas señales al cerebro y este usará esa información para decidir si activa o no "el programa de dolor o fatiga". (Foto: El Nuevo Día).

Al final, el cerebro es el que, en realidad, decide si genera o no dolor cuando se siente amenazado, aunque no haya lesión, y esta decisión se basa en muchas variables, tales como las experiencias previas, memoria, emociones, contexto, etc.

NO DEJES DE LEERLO:

Consejos que podrán ayudarte si tienes dolor:

No debes permanecer mucho tiempo en la cama. Evita la luz y ruido antes de irte a dormir, no tomes café, alcohol, tabaco, etc.; y mantén un horario fijo para acostarte y levantarte, incluso los fines de semana.

Mantén un equilibrio alimenticio e hidratación. Ahora especialmente debes comer con moderación y beber agua pura constantemente.

Organiza tu día. Crea una rutina diaria para trabajar, estudiar, hablar con amigos y familia o hacer actividades recreativas.

Calma tu mente. Es importante que disminuyas el nivel de estrés y ansiedad, por más difícil que sea por el confinamiento. Una herramienta que puede ayudarte son los ejercicios de respiración o meditación para vaciar tu mente de información. Además, intenta mantener una actitud positiva.

Debes hacer ejercicio físico. La especialista explica que los ejercicios deben ser aeróbicos, de fuerza y de flexibilidad, ya que serán los de mayor beneficio.

*Para más información ingresa a www.elclarin.com