El expresidente a quien no dejaron llegar a Guatemala

La situación de Guatemala se ha situado en el radar internacional por los eventos suscitados después de las elecciones y este jueves salió a relucir en el sur de Asia.

Un exgobernante de la región asiática tenía previsto llegar este jueves 5 de octubre a territorio guatemalteco para participar en un foro; sin embargo, su viaje fue impedido por autoridades de seguridad de su país.

Se trata de Mahmoud Ahmadinejad, expresidente de Irán, quien en horas de la mañana tenía programado un vuelo para cumplir con el compromiso, de índole académico.

Sin embargo, al momento del debido registro, la entidad migratoria se hizo ver que no se autorizaría su salida de la nación. Medios locales difundieron rápidamente la noticia y dieron a conocer que, incluso, se le retuvo el pasaporte.

Al justificar la acción, las autoridades indicaron que no se le permitiría viajar debido a la situación actual de Guatemala.

Por razones de seguridad

Según se informó, a Ahmadinejad se le hizo ver que no era recomendable la visita debido a "condiciones políticas y de seguridad inestables en Guatemala".

Las autoridades le habrían reiterado que "debido a las condiciones especiales en el país no se emitirá ningún permiso para viajar", de acuerdo con una publicación de WANA News Agency, el cual cita a fuentes de Seguridad locales.

Los primeros reportes sobre este hecho se hicieron a eso de las 5:30 horas (en Guatemala) y nueve horas después el expresidente permanecía en el aeropuerto Imam Jomeini, esperando a que le devolvieran sus documentos.

Su estadía no fue desaprovechada, ya que varias de las personas que iban de salida o llegada a esa terminal aérea aprovecharon para fotografiarse con el exgobernante.

#Iran’s former president Mahmoud Ahmadinejad, who was prevented by security entities from traveling to Guatemala, is still in the airport, waiting for the permission for his departure. He has been in the airport since midday, for more than 9 hours. https://t.co/YxW2y2hBvN pic.twitter.com/EcBua8mmfI — Iran Nuances (@IranNuances) October 5, 2023

Situación en Guatemala

Cabe destacar que este jueves Guatemala vive su cuarto día consecutivo de manifestaciones y bloqueos en contra de la gestión de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien varios sectores piden su renuncia.

Las tensiones en el país han subido de tono después de diversas acciones que el Ministerio Público ha ejecutado, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en el marco del proceso electoral.