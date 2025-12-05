Exreina de belleza muere tras un accidente de tránsito en la ruta Interamericana

-

La joven se dirigía hacia su trabajo cuando fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga.

La corona que Gricelda Raquel Pol Urízar portó con orgullo entre 2019 y 2020 como Señorita Chichicastenango, hoy, es un recuerdo doloroso que enmarca una crisis.

A sus 27 años, la joven se dirigía a su trabajo cuando la muerte la encontró en el asfalto, luego de ser arrollada trágicamente.

El suceso ocurrió en las bajadas del sector conocido como El Tesoro, en el kilómetro 37 de la ruta Interamericana. Según el reporte oficial, Gricelda fue embestida por un vehículo cuyo conductor, lejos de auxiliarla, se dio a la fuga.

Gricelda Raquel Pol Urízar falleció tras ser embestida en el kilómetro 37 de la Ruta Interamericana. (Foto: Alfonso López/Colaborador)

Maynor Pacajoj, portavoz de los Bomberos Voluntarios, detalló la escena que encontraron: "Al llegar, brindamos atención prehospitalaria a Pol; sin embargo, ya no presentaba signos vitales".

Mientras los familiares identificaban el cuerpo y exigían justicia entre lágrimas. La conmoción en Chichicastenango, Quiché, es total; Gricelda era una figura apreciada por su simpatía y servicio a la comunidad.

Gricelda Pol se dirigía hacia su lugar de trabajo. (Foto: Alfonso López/Colaborador)

Estadística teñida de sangre

El Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) reveló que de los 8,101 accidentes registrados en lo que va del año, 6,320 han sido protagonizados por conductores de vehículos de dos ruedas.

Esto significa que casi 8 de cada 10 percances viales en el país involucran a uno de este tipo de vehículos. Hasta el corte del 2 de diciembre, esta siniestralidad ha dejado un saldo de 1,270 fallecidos y 5,478 lesionados, desbordando la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia y hospitales.