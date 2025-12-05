¡Atención! Anuncian cierre en la calzada San Juan para este viernes

-

Continúan los trabajos en el paso a desnivel Roosevelt, donde se tendrá un nuevo cierre este viernes.

El Fondo Social de Solidaridad (FSS) informó que este viernes 5 de diciembre se realizará un cierre completo en la calzada San Juan.

El motivo de este cierre es por trabajos de construcción en el puente 6 del paso a desnivel Roosevelt.

Por lo tanto, el tránsito se podría ver afectado en dirección hacia el occidente.

El inicio del cierre es a las 21:00 horas de este viernes y se habilitará de nuevo el paso el sábado 6 de diciembre a las 4:00 de la mañana.

(Foto: FSS)

Vía alterna

Las autoridades indicaron que el paso vehicular será dirigido sobre la calzada Roosevelt con dirección al occidente.

Dicha Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) le solicita a los conductores que planifiquen su ruta y atiendan la señalización.