Este es el extraño trastorno que sufre Megan Fox

Sin filtros, Megan Fox relató el agobiante y extraño padecimiento que sufre, el cual la ha llevado a muchos colapsos.

OTRAS NOTICIAS: El drástico cambio de look de Megan Fox que ha sorprendido a sus fans

En una reciente entrevista, Megan Fox confesó los serios problemas que sufre respecto a su apariencia física.

Acompañada de su actual pareja, el cantante Machine Gun Kelly, hicieron fuertes revelaciones sobre su vida personal, en donde él habló sobre los problemas de adicción que sufrió en el pasado.

Según la actriz de 35 años tiene problemas para verse como la ven los demás, esto se debe al extraño trastorno que padece, el cual es denominado dismorfia corporal.

“Sí, tengo dismorfia corporal. Tengo muchas inseguridades profundas”, comentó a la revista GQ Style.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

¿Qué es la dismorfia corporal?

Especialistas resaltan que es un trastorno de salud mental en el que no se puede dejar de pensar en “defectos” en la apariencia y que no pueden ser percibidos por los demás.

Las personas que tienen este padecimiento constantemente se sienten avergonzados, ansiosos e incluso intimidados; esto afecta más cuando están expuestos a actividades sociales.

Hay personas que hasta recurren a tratamientos estéticos para mejorar los supuestos defectos que perciben y aunque logran sentirse satisfechas, esto no dura mucho, pues es posible que regrese la inseguridad.

Megan Fox rompe el silencio

Pese a que Megan no dio mayores detalles de cómo lidia día a día con el trastorno, dijo que llegó a un punto extremo que le provocó una ruptura porque también se sentía sexualizada por Hollywood y los medios de comunicación.

“No quería que me vieran, no quería tener que tomarme una foto, caminar sobre una alfombra, no quería que me vieran en público en absoluto porque sentía miedo, y tenía la creencia y la certeza absoluta de que se burlarían de mí, o me escupirían, o alguien me gritaría, o la gente me apedrearía o me atacaría... Pasé por un momento muy oscuro después de eso“, relató.

Machine por su parte dijo que padece de estrés postraumático y son consecuencias de los problemas de adicción a las drogas que tuvo en el pasado.

“Básicamente estoy tratando de vivir sin morir rápidamente todos los días”, confesó.

“Ella me ayudó a darme cuenta de que no podés enterrar tu trauma. Nadie sabe nada de mí. No saben qué tan profundo es ese agujero de conejo con mi infancia y todo lo que mi cuerpo ha almacenado en sí mismo“, agregó.

Megan y Machine iniciaron su relación sentimental en junio de 2020 y sin duda se han convertido en una de las parejas más comentadas en el mundo del espectáculo, mientras que ellos se autodenominan "almas gemelas".