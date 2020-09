¿Esta usuaria es amiga de todos en Facebook? R:// FALSO

Varias publicaciones en Facebook aseguran que una cuenta en esa red social es amiga de todos los usuarios porque al ingresar a su perfil no se puede enviar una solicitud de amistad. Sin embargo, el usuario solo hizo un cambio en su privacidad para que lo puedan agregar solo “amigos de amigos”.

“Sabían que todos tienen agregada como amiga a Selene Delgado Lopez? No me creen... Búsquenla”, afirma una decena de publicaciones en Facebook compartidas más de 132 mil veces al menos desde el 29 de agosto de 2020.

La imagen que ilustra la publicación circula en varios idiomas, entre ellos portugués, muestra el perfil de una cuenta llamada “Selene Delgado López”. Al entrar en dicho perfil, efectivamente no aparece la opción de agregar como amigo, ni de eliminarlo de estos, sino solo la de enviar un mensaje, algo que sucede habitualmente cuando el usuario ya es amigo del perfil que está visitando.

Publicaciones similares también circularon en Instagram y Twitter.

AFP Factual hizo una revisión en la sección “Configuración y herramientas de privacidad” en Facebook, donde se encuentra la función “¿Quién puede enviarte solicitudes de amistad?”. Allí hay dos opciones: “Todos” o “amigos de amigos”.

Un empleado de Facebook dijo a la AFP vía correo electrónico que “los perfiles de Facebook no son agregados automáticamente a la lista de amigos de los usuarios”.

Asimismo, explicó que “una cuenta puede deshabilitar la opción para que otros usuarios le manden solicitudes de amistad, lo que ocasionará que no aparezca la opción 'Agregar a amigos'”. Es decir que si no hay amigos en común entre un perfil y el usuario que lo visita, no podrá enviar solicitudes.

AFP Factual creó una cuenta falsa con una foto de perfil generada mediante inteligencia artificial, es decir, de una persona que no existe, y cambió su configuración de privacidad, para que sólo los usuarios con amigos en común puedan realizar una solicitud de amistad.

Luego, un periodista de la AFP visitó el perfil falso con su cuenta personal y comprobó que sucede lo mismo que en el caso de las publicaciones virales: no aparece la opción de enviar una solicitud de amistad.

Si bien el nombre y la foto del perfil de Selene Delgado López pertenecen a una mujer, la url tiene el nombre de un hombre: “Luis.atilano.3557440”.

Una búsqueda inversa de la foto de perfil de Selene Delgado López solo arroja resultados de artículos o videos en YouTube sobre los comentarios que se generaron en torno a los parámetros de esa cuenta. Lo mismo sucede al buscar tres fotos que se pueden ver en su perfil, todas publicadas el 27 de abril de 2020.

AFP Factual intentó sin éxito comunicarse con el usuario.

En conclusión, es falso que la cuenta “Selene Delgado López” es amiga de todos los usuarios de Facebook, simplemente una configuración en su privacidad impide que quienes no tengan amigos en común le envíen una solicitud.

