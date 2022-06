La fanática de Ricardo Arjona que disfrutó el show con todo y escoba

Una fanática que estaba trabajando en el recinto donde Ricardo Arjona presentó "Blanco y Negro" en Miami, no se resistió y coreó "Te quiero" usando la escoba de micrófono y poniéndose a bailar.

El efusivo momento de la mujer durante uno de los clásicos temas del guatemalteco fue captado en video por un asistente que subió ese instante a su cuenta de TikTok.

"La señora con escoba en mano disfrutó de su trabajo esa noche", escribió @german_melgar en el clip.

La fan no perdió un segundo para mostrar su alegría por el guatemalteco. (Foto: Tik Tok)

"Con ese nivel de emoción y sentimiento se disfruta un concierto de Ricardo Arjona", escribió.

La mujer contagió de alegría a los internautas quienes enviaron varios mensajes positivos: "Adorable", "Cómo no va a disfrutarlo, es Ricardo Arjona", "Podría ser yo" y "Me hace sentir feliz, verla disfrutar su momento no tiene precio", fueron algunos de los comentarios.

La fanática contagió su alegría a los internautas. (Foto: Oficial)

