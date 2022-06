Así reaccionó Adria Arjona por las fans que se "desnudan" frente a su padre

Adria Arjona reaccionó ante los últimos eventos que se han hecho virales durante los conciertos de su padre Ricardo Arjona, donde algunas fans se han quitado la ropa.

Durante una entrevista en la alfombra roja del estreno de "El padre de la novia" en México, Adria fue consultada acerca de si sabía que su padre generaba tal efecto en las fanáticas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adria Arjona (@adriaarjona)

"¡Me lo mandó Gloria ahorita!, Gloria (Estefan) me mandó un video donde una fan en la canción 'Desnuda' ¡se encueró!, lo único que puedo decir es: my daddy still got it! (mi papi todavía lo tiene)".

Acerca de cómo se sintió ella al respecto dijo entre risas: "muy bien por él ¡qué bueno!".

Los periodistas le preguntaron si él le había contado del hecho y ella contestó: "¿qué vio a alguien encuerada? no, no me dice, la que me dijo fue Gloria Estefan", agregando que no ha visto la escena en la que Rocío Gallardo se quitó la blusa.

Adria mencionó que está orgullosa de su apellido y de tener el mejor padre que le da los mejores consejos: "lo llamo cuando tengo un día malo en el set y me apoya mucho", contó.

MIRA LA ENTREVISTA:

RECUERDA EL MOMENTO DE ARJONA: