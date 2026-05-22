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¡Destrozado! Accidente en ruta al Atlántico deja tres heridos y una víctima mortal

  • Por Maria Fernanda Gallo
22 de mayo de 2026, 11:55
&nbsp;El vehículo quedó destruido tras el percance.&nbsp;(Foto:&nbsp;Bomberos Municipales Departamentales)

 El vehículo quedó destruido tras el percance. (Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Tras el percance tres personas resultaron gravemente heridas y una falleció en el lugar-

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Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes sobre el km. 78 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.

Un bus tipo pullman y un vehículo colisionaron sobre la ruta; las causas aún están bajo investigación.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

Este trágico hecho cobró la vida de una persona que aún no ha sido identificada por las autoridades.

Además, tres personas resultaron gravemente heridas por la fuerza del impacto, que desprendió la parte frontal del vehículo.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

La movilidad del sector se ha complicado dado el accidente.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

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