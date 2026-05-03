"Comunicaciones es merecidamente semifinalista", Marco Figueroa

-

El entrenador de Comunicaciones, Marco Antonio Figueroa, aseguró en conferencia de prensa que su equipo avanzó a semifinales merecidamente eliminando en los cuartos de final al bicampeón Antigua.

"Debo felicitar al equipo de Antigua, que está muy bien dirigido y tiene grandes jugadores, pero Comunicaciones pasa merecidamente a la semifinal porque nos repusimos de visita y de local demostró muchísimo carácter y deseo de ganar", comentó en conferencia de prensa.

VAMOS CREMAAAAS pic.twitter.com/MkxsKuQJ1E — Comunicaciones FC (@CremasOficial) May 3, 2026

El "Fanstasma" no se guardó nada: "Ese primer gol alivió muchísimo al equipo, porque nos permitió jugar sin mucha presión y controla la pelota como queríamos. Desde que yo llegué me han criticado, pero hoy gracias a los muchachos, que son los mismos que ustedes criticaron tanto y que salvaron el descenso, tenemos al equipo más grande del país en una semi".

Cuestionado por la situación del "Moyo" Contreras y su anuncio de retiro, Figueroa indicó que "respeto toda la trayectoria de José y cada vez que lo tuve disponible, le di la oportunidad de estar en la convocatoria, pero él está tocado desde el viaje a Malacatán, así que no hablen otras cosas".

"Como toda figura, se merece un partido de homenaje y me alegro que lo vaya a tener. Pero yo no vine a hacerle homenaje a nadie, yo vine a salvar a Comunicaciones. Lo respeto mucho, pero él se retira sin decirme a mí, nunca me lo comentó y a eso nadie lo orilló, fue decisión de él", sentenció.