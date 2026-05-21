Las impactantes imágenes posteriores al accidente en Interamericana (video)

-

El triple accidente dejó varios heridos y vehículos destruidos.

Un triple accidente se registró este mediodía de jueves en el kilómetro 46 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud del incidente.

Un camión impactó contra una cisterna, justo en el momento en que pasaba un motorista, quien terminó gravemente herido.

En el lugar quedaron los vehículos destrozados, obstaculizando el paso por varias horas.

Estas son las imágenes:

Múltiple choque se registra en la Ruta Interamericana CA-1 Occidente, a la altura del kilómetro 46; percance bloquea totalmente el paso hacia la capital. pic.twitter.com/nEax9b7FEr — Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) May 21, 2026

De acuerdo a los socorristas, una de las víctimas quedó atrapada entre la estructura del vehículo pesado, pero fue rescatada con vida.

Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios.