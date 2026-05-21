Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Las impactantes imágenes posteriores al accidente en Interamericana (video)

  • Por Jessica González
21 de mayo de 2026, 15:13
Los tres vehículos quedaron destrozados. (Foto: captura de video)

Los tres vehículos quedaron destrozados. (Foto: captura de video)

El triple accidente dejó varios heridos y vehículos destruidos. 

EN CONTEXTO: Camión, cisterna y motocicleta impactan sobre la ruta Interamericana (video)

Un triple accidente se registró este mediodía de jueves en el kilómetro 46 de la ruta Interamericana, en jurisdicción de Sumpango, Sacatepéquez.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran la magnitud del incidente.

Un camión impactó contra una cisterna, justo en el momento en que pasaba un motorista, quien terminó gravemente herido.

En el lugar quedaron los vehículos destrozados, obstaculizando el paso por varias horas. 

Estas son las imágenes: 

De acuerdo a los socorristas, una de las víctimas quedó atrapada entre la estructura del vehículo pesado, pero fue rescatada con vida. 

Los heridos fueron trasladados a distintos centros hospitalarios.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar