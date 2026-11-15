Francia gana a Turquía y se clasifica para cuartos de la Liga de Naciones

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La selección de Francia consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA como primera del Grupo A1, luego de vencer 2-1 a Turquía en Burdeos.

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El conjunto dirigido por Zinedine Zidane cumplió con su objetivo, aunque tuvo que sufrir hasta el final para quedarse con los tres puntos.

Los franceses dominaron buena parte del encuentro y tuvieron varias ocasiones para adelantarse, principalmente por medio de Kylian Mbappé, quien se encontró con una destacada actuación del guardameta turco Berke Ozer.

La ventaja llegó al minuto 49, cuando Emirhan Topcu marcó en propia portería tras un tiro de esquina cobrado por Rayan Cherki y un desvío de Adrien Rabiot en el primer poste.

CONEXIÓN DEL 7 Y EL 9 PARA EL GOL DE FRANCIA: asistencia de Cherki y gol de Kroupi para el 2-0 de la Selección de Zizou contra Turquía en la #NationsLeague. Toda la #NationsLeague por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/yjeyZQeABT — SportsCenter (@SC_ESPN) November 15, 2026

Turquía intentó reaccionar y llegó a celebrar el empate por medio de Arda Guler, pero la anotación fue anulada por el VAR debido a un fuera de juego de Baris Yilmaz.

Cuando el partido entraba en su recta final, Junior Kroupi amplió la ventaja al minuto 80, luego de una buena combinación con Cherki que parecía sentenciar el compromiso.

Sin embargo, los visitantes no bajaron los brazos y Abdulkerim Bardakci descontó en el último minuto, al rematar un tiro de esquina ejecutado por Guler. Francia tuvo que resistir la presión para conservar el triunfo.

¡ASÍ QUEDA EL GRUPO 1 TRAS LAS VÍCTORIAS DE FRANCIA Y BÉLGICA! https://t.co/pV1sZYs5om — Diario AS (@diarioas) November 15, 2026

La clasificación también fue posible gracias a la derrota de Italia frente a Bélgica, resultado que permitió a los galos terminar primeros de su grupo y asegurar su presencia en los cuartos de final.

Por su parte, Turquía cerró una fase de grupos para el olvido, con seis derrotas en seis partidos, y quedó condenada al descenso de categoría.

Datos: Sofascore

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*Con información de agencias