Fuerzas de seguridad detiene a un presunto responsable de crimen violento

En la zona 6 capitalina fue detenida una persona por el delito de asesinato y asociación ilícita.
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Investigadores de la División de Información Policial de la Subdirección General de Investigaciones Criminal (DPI-SGIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Carlos "N" de 29 años.
La aprehensión se efectuó en la zona 6 capitalina, luego de que elementos de DIP-SGIC realizaron el seguimiento respectivo.
Carlos "N" es señalado por los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato y asociación ilícita, del 13 de noviembre de 2026.
Al revisar el registro correspondiente, se comprobó que el detenido un posee un antecedente por extorsión de enero de 2016.