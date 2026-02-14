Frustran intento de secuestro en el Periférico zona 11 (video)

Dentro del auto, iba una mujer, quien aparentemente estaba retenida por una pareja.
Un vehículo fue detenido la noche del viernes 13 de febrero, el cual se movilizaba sobre el Anillo Periférico y 27.ª avenida, zona 11, pues según información brindada a las autoridades, el auto estaría vinculado a un secuestro.
La PNC constató que en el interior del vehículo se encontraba una mujer, quien estaría privada de su libertad por un hombre y una mujer.
Según información preliminar, los sospechosos pretendían exigir una suma de dinero a cambio de su liberación.
En el lugar se reportaron disparos y, durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron un arma de fuego dentro del automóvil.
Según Amilcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, 2 personas fueron detenidas en el lugar.