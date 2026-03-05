El verano de Helados PaliDeli tiene un toque picante

Helados PaliDeli invita a los guatemaltecos a disfrutar de la temporada más calurosa del año con los nuevos sabores, los que estarán disponibles a partir del 5 marzo de en todas las tiendas y sucursales del país.
Por tiempo limitado, Helados PalidDeli tendrá su sabor Piña Tajín y Sandía Tajín. La dulzura de las frutas tropicales, se unen al sabor picoso de esta conocida preparación en polvo a base de chiles. Disfrútalos a solo Q4.50.
_________________
_________________
El verano es la época perfecta para probar la variedad de sabores y presentaciones de Helados PaliDeli, por supuesto sus protagonistas de esta temporada, Piña Tajín y Sandía Tajín.