El verano de Helados PaliDeli tiene un toque picante

05 de marzo de 2026, 15:22
Helados PaliDeli invita a los guatemaltecos a disfrutar de la temporada más calurosa del año con los nuevos sabores, los que estarán disponibles a partir del 5 marzo de en todas las tiendas y sucursales del país.

La innovación es algo que nos ha hecho destacar en el mercado y en esta ocasión en alianza con Tajín, decidimos traer algo refrescante con un poco de picante
Josué Estrada
, coordinador de Mercadeo de Helados PaliDeli.

Por tiempo limitado, Helados PalidDeli tendrá su sabor Piña Tajín y Sandía Tajín. La dulzura de las frutas tropicales, se unen al sabor picoso de esta conocida preparación en polvo a base de chiles. Disfrútalos a solo Q4.50.

El verano es la época perfecta para probar la variedad de sabores y presentaciones de Helados PaliDeli, por supuesto sus protagonistas de esta temporada, Piña Tajín y Sandía Tajín.

