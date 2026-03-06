El joven guatemalteco que murió mientras trabajaba en EE.UU.

Su familia clama por ayuda para traer su cuerpo al país.
Un joven guatemalteco de 20 años murió en Carolina del Norte tras sufrir un accidente en plena jornada laboral.
De acuerdo con sus familiares, se trata de Henry Gustavo Zepeda Lima, a quien le cayó un árbol encima el pasado 3 de marzo, cuando realizaba trabajos de corte de ramas.
Su seres queridos señalaron que el joven había migrado a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades.
De ahí que se caracterizara por ser una persona tranquila y solidaria, además de apoyar económicamente a su familia.
Ahora, sus allegados enfrentan la difícil situación de costear la repatriación de sus restos, lo cual puede costar varios miles de dólares. Por ese motivo, están pidiendo apoyo de la comunidad y así darle el último adiós a Henry en su tierra natal.
*Con información de GoFundMe