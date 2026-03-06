¡Con emotivo video! Ricardo Arjona felicita a su pareja por su cumpleaños

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona felicitó públicamente a su pareja, la venezolana Deisy Arvelo.
Ricardo Arjona compartió por medio de sus historias de Instagram un emotivo video para felicitar a su pareja, la modelo Deisy Arvelo.
La venezolana cumplió 49 años este jueves 5 de marzo, y Arjona no quiso desaprovechar la oportunidad de felicitarla públicamente.
"La directora de la banda cumple años hoy. Y todo, todo, todo... está de fiesta", escribió el cantautor guatemalteco en un video donde se observa a Arvelo tocando una batería.
Posteriormente compartió fotografías de momentos que han vivido juntos mientras se escucha una parte de la canción "Suavecito" de Arjona.