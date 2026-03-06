Versión Impresa
¡Con emotivo video! Ricardo Arjona felicita a su pareja por su cumpleaños

  • Por Geber Osorio
05 de marzo de 2026, 20:10
Arjona
Ricardo&nbsp;Arjona felicitó públicamente a su pareja Deisy Arvelo, quien está de cumpleaños. (Foto: Captura de video)

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona felicitó públicamente a su pareja, la venezolana Deisy Arvelo.

Ricardo Arjona compartió por medio de sus historias de Instagram un emotivo video para felicitar a su pareja, la modelo Deisy Arvelo.

La venezolana cumplió 49 años este jueves 5 de marzo, y Arjona no quiso desaprovechar la oportunidad de felicitarla públicamente.

"La directora de la banda cumple años hoy. Y todo, todo, todo... está de fiesta", escribió el cantautor guatemalteco en un video donde se observa a Arvelo tocando una batería.

Posteriormente compartió fotografías de momentos que han vivido juntos mientras se escucha una parte de la canción "Suavecito" de Arjona.

Mira aquí el video:

