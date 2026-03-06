Versión Impresa
¡Alerta! Otro estudiante es atropellado, esta vez en zona 17

  • Por Jessica González
06 de marzo de 2026, 10:22
La menor iba para su centro educativo. (Foto: Shutterstock)

Esta vez fue una menor, quien resultó lesionada y fue atendida por los socorristas.

OTRAS NOTICIAS: ¡Impactante! Fuerte accidente en la RN14 queda grabado (video)

Una menor, que se dirigía a su centro educativo, fue atropellada.

El hecho se registró esta mañana en un residencial de la zona 17. 

Bomberos Municipales llegaron al lugar y atendieron a la menor, quien presentaba lesiones en las rodillas. 

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para obtener detalles del incidente.

El segundo caso en esta semana

Un hecho similar ocurrió la mañana de ayer, jueves 5 de marzo, cuando un menor, que también se dirigía a su centro educativo, fue atropellado por el conductor de una motocicleta.

Esto ocurrió en la 11 avenida 30 calle, zona 12. 

El menor fue trasladado al Hospital Roosevelt ya que presentaba fracturas en un brazo. 

(Foto: Amílcar Montejo)
