¡Alerta! Otro estudiante es atropellado, esta vez en zona 17

Esta vez fue una menor, quien resultó lesionada y fue atendida por los socorristas.
Una menor, que se dirigía a su centro educativo, fue atropellada.
El hecho se registró esta mañana en un residencial de la zona 17.
Bomberos Municipales llegaron al lugar y atendieron a la menor, quien presentaba lesiones en las rodillas.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se hicieron presentes para obtener detalles del incidente.
El segundo caso en esta semana
Un hecho similar ocurrió la mañana de ayer, jueves 5 de marzo, cuando un menor, que también se dirigía a su centro educativo, fue atropellado por el conductor de una motocicleta.
Esto ocurrió en la 11 avenida 30 calle, zona 12.
El menor fue trasladado al Hospital Roosevelt ya que presentaba fracturas en un brazo.