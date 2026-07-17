Fuerte temblor que sacudió a Guatemala, también afectó a México

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Autoridades mexicanas también reportaron una réplica de 6.8 grados.

Un sismo de magnitud 7.3 sacudió el viernes el sur de México y algunos países de Centroamérica, entre ellos Guatemala, según el servicio sismológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento telúrico fue percibido con intensidad en los estados de mexicanos de Chiapas y Oaxaca así como en Guatemala y El Salvador, constataron periodistas de AFP. Las autoridades no reportaron hasta ahora víctimas.

Según el USGS, el sismo se registró a las 09h00 locales (15H00 GMT) con epicentro a 48 kilómetros de la localidad de Aquiles Serdán.

Hubo una réplica

El sismológico mexicano de su lado ha registrado al menos una réplica de 6,8 grados.

En Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, hubo algunas escenas de pánico en los contados edificios altos de la ciudad, constató una periodista de la AFP destacada en la zona.

"No hay afectaciones graves", declaró el secretario de la Marina Armada, Raymundo Morales, al finalizar la conferencia presidencial de este viernes.

La mandataria Claudia Sheinbaum, que se encuentra en el puerto caribeño de Tulum, detalló de su lado que se emitirá un informe del sismo.

Se espera alto oleaje en la costa del Pacífico sur mexicano y se pidió a la población que se aleje de las playas.

En Chiapas, autoridades de protección civil advirtieron de variaciones de poco más de un metro.

Con información de AFP