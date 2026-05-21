¡Fuertes imágenes! Hombre es atacado a tiros en Mixco (video)

El aterrador momento quedó grabado por una cámara del sector.
Un brutal ataque armado fue grabado por una cámara ubicada en la Brigada, zona 7 de Mixco.
Las imágenes muestran a la víctima comprando en una tienda. Segundos después, aparece un hombre con gorra y mascarilla.
De inmediato saca un arma y comienza a disparar sin mediar palabra.
El atacado cae suelo hasta ser rematado por el delincuente, mientras varias personas que están en la tienda entran en pánico.
Un cómplice
La cámara logró captar el momento en que otro sujeto espera al atacante en una esquina, recibe el arma y ambos desaparecen.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen.