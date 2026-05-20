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Hombre iba hacia su trabajo y terminó sin vida

  • Con información de Julio Bala/Colaborador
20 de mayo de 2026, 09:49
Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar los disparos. (Foto: Shutterstock)

Vecinos del sector alertaron a las autoridades al escuchar los disparos. (Foto: Shutterstock)

La víctima fue sorprendida por hombres armados. 

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Varios disparos alertaron a los vecinos de la 3 avenida, zona 2 de Chimaltenango.

De inmediato dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar constataron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima, que presentaba dos heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, fue identificada como Byron Estuardo Arana, de 48 años.

(Foto: Julio Bala/colaborador)
(Foto: Julio Bala/colaborador)

Según versiones de vecinos y familiares, Arana se dirigía hacia su trabajo cuando fue sorprendido por hombres armados.

En el lugar hay varias cámaras de seguridad que podrían ayudar a las autoridades a dar con él o los responsables.

Hasta ahora se desconoce el motivo del crimen.

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