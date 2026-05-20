Hombre iba hacia su trabajo y terminó sin vida

La víctima fue sorprendida por hombres armados.
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Varios disparos alertaron a los vecinos de la 3 avenida, zona 2 de Chimaltenango.
De inmediato dieron aviso a los Bomberos Municipales Departamentales, quienes al llegar constataron que ya no contaba con signos vitales.
La víctima, que presentaba dos heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, fue identificada como Byron Estuardo Arana, de 48 años.
Según versiones de vecinos y familiares, Arana se dirigía hacia su trabajo cuando fue sorprendido por hombres armados.
En el lugar hay varias cámaras de seguridad que podrían ayudar a las autoridades a dar con él o los responsables.
Hasta ahora se desconoce el motivo del crimen.