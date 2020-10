Gaby Moreno anuncia su VII Festival Acústico Virtual

La músico, compositora y productora Gaby Moreno anunció la realización del VII Festival Acústico, que este año se celebrará de manera virtual.

Bajo el nombre "Edición Musicales Gaby Moreno y Amigos" la guatemalteca rinde un homenaje a las obras de Broadway en Nueva York y México.

El evento se celebrará el sábado 24 de octubre a las 7:30 de la noche, hora de Guatemala, a través de un Facebook Live en la cuenta @gabymorenoband, a beneficio de Fundal.

Ellos son los invitados especiales:

Jair Campos:

Voz oficial de la Bestia en la película "La Bella y La Bestia" (nueva versión Live Action) para Latinoamérica. También ha participado en los musicales presentados en México de Jesucristo Superestrella, El Beso de la Mujer Araña, Billy Elliot, Annie, La Bella y La Bestia, Godspell, entre otros.

Fela Dominguez :

Es la voz oficial de Nala en la película "El Rey Leon" (nueva versión Live Action) para Latinoamérica. Ha participado en el musical El Rey León (Mexico) y en El Guardaespaldas (España).

Yvette Gonzalez-Nacer:

Cantante, compositora, guitarrista, violinista y actriz de Broadway. Participó en "Hadestown", el musical ganador de 8 Tonys. También ha sido parte de los musicales "In The Heights", "West Side Story" y la serie de Nick Jr "The Fresh Beat Band", entre otras producciones.

Ver esta publicación en Instagram Excited to share some news TOMORROW!! ☺️❤️❤️❤️... #IfTheFatesAllow #hadestown Una publicación compartida por Yvette González-Nacer (@yvettenacer) el 8 de Oct de 2020 a las 7:24 PDT

Evynne Hollens:

Cantante y actriz de Broadway. Estuvo en la producción "Home for the Holidays" en Nueva York. Su video "Evolution of the Disney Princess" cuenta con mas de 20 millones de vistas en Youtube.

La representación de Guatemala estará a cargo de "Kids on stage - Academia de baile, canto y actuación para niños".

