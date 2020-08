Gallardo habla de los sueños de Guatemala por llegar al Mundial

El capitán de la Selección de Fútbol de Guatemala, Carlos Eduardo Gallardo, quien ha atravesado ya tres fases de clasificación mundialistas concedió una entrevista a Concacaf acerca de la posibilidad de posicionar al país en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.

“Creo que con cualquier formato que se utilice es difícil clasificarse para un Mundial; no será fácil. Obviamente, depende de los rivales y de qué cabeza de serie toque, pero independientemente de a quién nos enfrentemos, sentimos que tenemos las armas y la calidad futbolística para poder avanzar y llegar al Octogonal y para poder clasificarnos para un Mundial, que es el sueño de todo guatemalteco”.

Todo esto se da por el inicio de Guatemala para trabajar duro por la clasificatoria en la primera ronda, donde se medirá a cuatro selecciones en una liguilla a partido único (en total, 2 partidos en casa y 2 fuera) pero, se necesita compromiso de todos los jugadores guatemaltecos para llegar lejos, según cuenta Gallardo.

“Tenemos que ser conscientes de que el trabajo que hacemos debe ser al 100%, tanto individual como en colectivo. Se trata de selecciones nacionales, no de clubes y el formato no da margen de error porque no hay partidos de ida y vuelta, sino solo un partido. Sabemos que el último partido que jugamos será contra la selección mejor preclasificada", dice.

Gallardo dice que tienen que sumar puntos antes de llegar al último encuentro, para ver las opciones a las que se puede enfrentar Guatemala, para poder llgar al octogonal y luego al Mundial.

El capitán admite que es un camino largo que hay que atravesar para la clasificación ya que Guatemala no ha conseguido llegar a un Mundial en sus 100 años de fútbol.

Guatemala ya han registrado 4 victorias de 4 en la Liga C de la Liga de Naciones de la CONCACAF 2019/20, y han puesto a temblar a sus rivales con una diferencia de goles de 24-0. Sin embargo, Gallardo sabe que se vienen partidos más difíciles en las eliminatorias.

En el fútbol de clubes, ha jugado 13 partidos de Liga de Campeones de la CONCACAF y, aunque siente que todavía le quedan varias temporadas, ya tiene una idea clara de lo que podría suceder cuando decida dejar el fútbol.

“Tengo 36 años, lo cual no es poca cosa en el fútbol. Afortunadamente, siento que todavía estoy en buena forma, y por eso estoy en Municipal. En el futuro, aunque no me veo entrenando, me veo más a nivel administrativo como directivo de un club. Creo que ahí es donde parece estar mi futuro”.

TE PUEDE INTERESAR: