George Russell ganó el Gran Premio de Australia de F1

-

El británico George Russell ganó este domingo el Gran Premio de Australia, la carrera inaugural de la temporada de Fórmula 1, en un doblete del equipo Mercedes, que colocó en segundo lugar al italiano Kimi Antonelli.

OTRAS NOTICIAS: Turismo Sport y BTCC destacan en primera fecha de automovilismo

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completó el podio en Melbourne, donde se pusieron por primera vez a prueba las revolucionarias nuevas reglas para los autos.

Russell mantuvo la compostura hasta firmar su sexta victoria en un Gran Premio y primera desde Singapur el año pasado. "¡Fue una pelea infernal al principio! Hice una mala salida y tuve algunas batallas realmente intensas con Charles en la arrancada", se felicitó Russell.

Mercedes fue la escudería que más cómoda se sintió con la entrada en vigor de la nueva normativa técnica que ha revolucionado los monoplazas y, en particular, sus motores, ahora 50% térmicos y 50% eléctricos.

"Hace mucho tiempo que no teníamos un carro como este, por lo que no podíamos haber empezado de mejor manera", agregó el triunfador de la madrugada (en Guatemala).

Oscar Piastri se accidentó en la vuelta de formación y quedó fuera de la competencia por los graves daños de su McLaren.

Leclerc y Russell estuvieron dándose la gran batalla. (Foto: AFP)

El británico Lando Norris (McLaren) inició la defensa del título con un quinto lugar, uno por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que firmó una de sus características remontadas, ya que había arrancado la carrera desde el fondo de la parrilla por un accidente en la sesión de clasificación y fue adelantando rivales hasta toparse con Norris.

Cinco pilotos no lograron terminar la prueba. Además de Piastri y Alonso, tampoco llegaron a meta Nico Hülkenberg (Audi), Isack Hadjar (Red Bull) y Valtteri Bottas (Cadillac).

La Fórmula 1 se traslada a China el próximo fin de semana antes de moverse a Japón. Las rondas cuatro y cinco están programadas para Baréin y Arabia Saudita, pero su celebración en esos países está en riesgo debido a la guerra en Medio Oriente.