Turismo Sport y BTCC destacan en primera fecha de automovilismo

-

El Autódromo Los Volcanes fue el escenario de la primera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026. En la jornada participaron varios de los mejores corredores de circuito del país, siendo las divisiones Turismo Sport y Bracket Touring Car Championship (BTCC), las que se llevaron el protagonismo.

La bandera verde se dio para el inicio del Campeonato Nacional de Automovilismo 2026. El Autódromo Los Volcanes fue testigo de disputados hits de competencia, en las 13 categorías que estuvieron en la lucha.

De esta manera, en una de las divisiones más rápidas del evento, la Turismo Sport, fue Víctor Nájera, quien se llevó los laureles de la victoria en la "A". El triunfador, fue seguido por los hermanos, Jason y Bryan Méndez (segundo lugar), y en la tercera posición general, se ubicó Waldir Flores.

En la división "B" y "C", Byron Esquivel, y la dupla de Kevyn Ramos y Alfonso Miranda, subieron a lo más alto del podio, al conquistar sus primeros triunfos de la temporada, respectivamente.

Los siempre protagonistas, Erick Samayoa Sr. y Erick Samayoa Jr., consiguieron la victoria en BTCC "A". Ellos compartieron el podio de triunfadores con la pareja de Marco y Francisco Bautista, y Yury Monroy, quienes fueron, segundo y tercero, respectivamente.

En la categoría "B" y "C", Jonatan y Julio Rodas, y José Luis Estacuy, lograron sendas victorias en sus respectivas divisiones.

Los pilotos Manuel Sánchez, Édgar Gálvez, y Rudy Lizama, hicieron gala de su habilidad y conquistaron el triunfo en Clásicos Deportivos, GTO, GTR y GTU, respectivamente. En una de las divisiones más rápidas del evento, Fórmula GT, la dupla integrada por Juan Carlos Flores y Allan Bruderer, vencieron. Ellos fueron escoltados por Mauricio Roque y Juan Armengol, segundo y tercero.

La Copa Mini también brindó un buen espectáculo. Ahí se lucieron los corredores, Junior Ruiz (SS) y David Arias y Ricardo Chen (GTS), quienes subieron a lo más alto del podio. Las posiciones las cerró la división Iniciación, en la cual, los futuros pilotos comienzan su formación en autos de turismo. En esa categoría, la dupla integrada por Daniel Orozco y Luis Molina vencieron en la "A"; mientras que, en la "B", Salvador Oliva, se llevó el triunfo.