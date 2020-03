Giammattei "aclara" sobre trabajo infantil en documental de café

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, salió al paso de un documental británico que saldrá al aire en las próximas horas y en donde supuestamente se expone que en el país dos grandes firmas de café dependen de granos recogidos por niños.

El documental británico de Dispatches titulado "Starbucks & Nespresso: The Truth About Your Coffee", asegura que las marcas Nespresso y Starbucks consumen granos que niños guatemaltecos recogen en fincas de café bajo largos turnos y jornadas extenuantes.

Según Giammattei, ninguna de estas empresas adquiere café “a lo loco”, puesto que se realiza mediante un contrato donde se establece el respeto a los derechos laborales y además “mantiene especial cuidado con el trabajo infantil”, puesto que se exponen a sanciones y demandas.

“La gente no se va a correr el riesgo de trabajar con fincas que emplean niños. Creemos que es un tema más de pelea comercial que política y si es cierto pues haremos las denuncias correspondientes”, explicó Giammattei.

El Gobernante aseguró que convocó a dos comisiones que laboren en el aspecto internacional con los productores y empresarios donde se les garantice que en Guatemala no hay trabajo infantil en tema de café.

El presidente @DrGiammattei asegura que hoy se publicará un reportaje a nivel internacional que denuncia trabajo infantil en Guatemala, pero dice que se iniciará a hacer una investigación para evitar el "desprestigio" | @soy_502 pic.twitter.com/0Go7nJoYUv — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) March 2, 2020

Además, otra será para analizar el documental y confirmar si existen casos de niños laborando en fincas del país. “Con eso pues nos dará luces para denunciar y si no es cierto para pedir el derecho de rectificación”, comentó el mandatario.

Según el periódico El País, el CEO de Nespresso, Guillaume Le Cunff anunció una investigación al respecto sobre los hechos que se afirman en el documental. Por otro lado, Starbucks no respondió a la solicitud de información realizada por el medio citando a "Usa Today".