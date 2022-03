Giammattei recuerda cuando intentó suicidarse:"Fíjense, qué mula"

Alejandro Giammattei recordó su intento de suicidio y dijo que "fue mula", esto durante su discurso en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia.

Durante su discurso en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, el presidente Alejandro Giammattei recordó que en su juventud intentó acabar con su vida, después de que le indicaron que le quedaba poco tiempo.

"Yo tenía 23 años de edad, estaba en el último año de mi carrera de medicina, cuando principié con mi enfermedad, una esclerosis múltiple, fue grosera la enfermedad. Me dieron un año de vida y lo primero que hice el día que me dicen que me queda un año de vida, fue tratar de suicidarme. Fíjense que mula", aseguró el presidente.

También señaló que su tío abuelo, que fue vicepresidente del país, Eduardo Cáceres Lehnhoff, le dijo que no le preguntara a Dios ¿por qué? sino ¿para qué? y que eso lo llevó a la Municipalidad, al Tribunal Supremo Electoral, a los Bomberos, al Sistema Penitenciario y también a prisión.

"Querían 458 años de prisión, iba a salir de 513 yo de la cárcel ¿y todo por qué? porque no querían que fuera presidente. Y hoy cuando ese 12 de octubre con Valerie firmamos la adhesión de Guatemala al consenso de Ginebra, algo en lo que creo, el respeto de la vida desde su concepción, como médico y como hombre de fe, lo creo. Cuando firmamos me sentí muy orgulloso de haberlo hecho", relató Giammattei.

Además, aseguró que "el derecho a la vida no es cambiable por el aborto, no hay derecho al aborto. La misma ley constitutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dice, que hay que respetar la vida", reiteró el mandatario.

Esto al referirse a la reciente aprobación de la Ley Para la Protección de la Vida y la Familia y la declaración de Guatemala como "Capital Provida".

Estas fueron sus declaraciones:

¿En qué consiste la Ley Para la Protección de la Vida?

Esta normativa asegura que busca proteger la vida, la familia y la institución del matrimonio entre los hombres y las mujeres. Así como la libertad de conciencia y de expresión y el derecho de los padres de educar y orientar a sus hijos en el ámbito sexual.

Además, deja en claro que la familia está conformada por el hombre y la mujer. También en el artículo 2 define la Diversidad sexual, la familia nuclear y la familia ampliada.

Mientras que en el artículo 3 se refiere al respeto de la vida y realiza cambios al Código Penal e incrementa la penalización a cualquier tipo de aborto.

"Artículo 139, Tentativa y aborto culposo. La tentativa de la mujer para causar su propio aborto y el aborto culposo propio, serán sancionados con prisión de 2 a 4 años", se lee en la Ley.

La normativa señala que "El aborto culposo verificado por otra persona será sancionado con prisión de 2 a 4 años, siempre que tal persona tenga conocimiento previo del embarazo".

Educación sexual

La Ley para la Protección de la Vida y la Familia prohíbe que las entidades educativas promuevan programas relativos a la diversidad sexual.

“Se prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas, promover en la niñez y adolescencia, políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género o enseñar como normales las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad o que sean incompatibles con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano”.

Prohibe matrimonio entre personas del mismo sexo

Esta normativa también prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y también la unión de hecho, en su artículo 16 y 17. Entre otras disposiciones.