Giammattei: "Démosle la vuelta ya a la hoja del Covid-19"

"Démosle la vuelta ya a la hoja del Covid-19", aseguró el presidente Alejandro Giammattei durante la inauguración de la Gran Cruzada contra la Desnutrición, la cual arrancó en Tejutla, San Marcos.

Según el mandatario, la Presidencia "está tratando de recuperar el tiempo perdido", debido a que "ya estuvimos mucho tiempo entrampados por el virus".

Giammattei aseguró que todos los días se aprende del Covid-19 ya que empezó en los países donde menos desnutrición hay. "Creemos que el organismo del niño desnutrido se adapta, pero no hay estudios científicos porque es una enfermedad que se descubrió hace siete meses", comentó el presidente.

Además dijo: "Este virus no existe si no hay una transmisión de persona a persona (...) A Guatemala no la detiene un virus", manifestó al insistir que el país no se puede detener a pesar de que aún siga la pandemia.

Cruzada por la desnutrición

El mandatario participó en el acto de inauguración de la Gran Cruzada por la Desnutrición. La cual contará con el apoyo de las Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos, organizaciones que apoyarán en la compra de alimentos y en la capacitación de las brigadas que identificarán casos.

Según Giammattei, pese a que Tejutla no es el municipio con más casos de desnutrición aguda, la cruzada se inició en ese lugar, debido a que en San Marcos hay identificados 116 niños con desnutrición aguda, pero es una cifra "desfasada" y queremos identificar donde hay más casos.

Incluso, durante su discurso, se le quebró la voz. "Uno se emociona, saber que vamos por buen camino y que podremos ayudar a los niños. La meta es reducir la desnutrición en un 7% anual, es ambicioso pero creemos que podemos lograrlo", dijo.

Al mismo tiempo explicó que se arrancará con donaciones de empresas privadas y con un aporte de 60 millones de quetzales que corresponden a ahorros del Ejecutivo.