Giammattei: "Ya me gané el cielo porque el infierno me tocó vivirlo en esta tierra"

El presidente Alejandro Giammattei participó en una actividad en la Antigua Guatemala, en donde dijo que ya tenía ganado el cielo.

Durante una visita al Hospital del Hermano Pedro en Antigua Guatemala, el presidente Alejandro Giammattei reconoció el trabajo que realiza la Organización no Gubernamental en apoyo a guatemaltecos.

Aseguró que dentro del presupuesto se asignará un aumento a los recursos que actualmente el Estado entrega a las obras sociales del Hermano Pedro para que continúen beneficiando a la población.

"Ustedes ya se tienen ganado el cielo, y digo yo que yo también ya me gané el cielo porque el infierno ya me tocó vivirlo en esta tierra así que ya solo me queda el cielo", dijo el gobernante durante su discurso.