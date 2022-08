Jimmy Morales se autocalifica como "gente honrada” en reunión cristiana en Uruguay

El expresidente Jimmy Morales se autocalificó persona "honrada" durante un discurso en una actividad judeo-cristiana en Uruguay.

"Guatemala necesita gente honrada", señaló el expresidente Jimmy Morales durante una actividad religiosa en Uruguay donde narró cómo convenció a su mamá para que lo apoyara a participar como candidato a la presidencia de Guatemala.

Morales acudió como invitado a la "Noche de Celebración para Israel" que se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cristiano del Cordón en Montevideo, Uruguay.

"Cuando empecé allá por el año 2000 a decir que quería ser Presidente del país la primera que se enojó fue mi mamá y me dijo: 'Mijo dejá de hablar de eso... porque la política no es buena... ladrones no eduqué yo', me dijo: 'Con mayor razón, tenés la certeza que no educaste ladrones, tenés la harta obligación de apoyarme para saber que Guatemala necesita gente honrada para estar en un cargo público", narró durante su discurso.

El expresidente Jimmy Morales se autocalifica de "honrado" en la "Noche de Celebración para Israel" que se llevó a cabo en Uruguay. pic.twitter.com/OQneIjMOjU — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) August 1, 2022

Además, el exmandatario se ufanó de ser "el presidente más votado" en la historia política de Guatemala, pero también "el más orado" y aseguró que de no haber sido por ello, él no hubiera logrado concluir su período presidencial, porque "fue difícil".

Durante la actividad en Uruguay, Jimmy Morales ufanó de ser el "presidente más votado" y "por el que más han orado" y "de veras lo necesitaba, les doy mi palabra que si no hubieran orado tanto por mi, no sé si hubiera acabado mi gobierno", señaló. pic.twitter.com/PKvvB5LgbJ — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) August 1, 2022

En su discurso, Morales trató de convencer a los uruguayos de apoyar a los cristianos que quieran participar en política, y para ello leyó una cita bíblica que habla sobre justicia y Gobierno. "Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra; pero cuando gobiernan los perversos, el pueblo gime", manifestó.

Además, pidió a los asistentes a la "Noche de Celebración para Israel" aprobar la participación de "los cristianos", porque "cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra; pero cuando gobiernan los perversos, el pueblo gime", manifestó. pic.twitter.com/zc1Xk4bI2k — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) August 1, 2022

Morales culminó su período el 14 de enero del 2020, luego de haber sido duramente criticado por expulsar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), hecho que lo obligó a salir por la puerta de atrás cuando entregó el mandato a Alejandro Giammattei y correr hacia el Parlamento Centroamericano (Parlacen) con el fin de ser juramentado y así obtener de nuevo inmunidad jurídica, donde fue insultado por decenas de ciudadanos que rechazaban su mandato.