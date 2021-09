El día que Giammattei mintió sobre vacunarse de último pero ya tenía una dosis

A pesar de que aseguró que se inmunizaría cuando toda la población lo hubiese hecho, recibió su primera dosis en julio y la segunda en agosto.

El 19 de julio de 2021, el presidente Alejandro Giammattei participó en la inauguración de un proyecto de mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado en San Cristóbal Cucho, San Marcos.

En aquel momento, durante su discurso se refirió a que él aún no había sido inmunizado contra el Covid-19, puesto que sería de los últimos en hacerlo.

"Yo todavía no me la he puesto... la vacuna. Y no porque no quiera, porque a pesar de que he bajado de peso gracias a Dios, me han tenido mucho trabajo, he comido poco. A pesar de mi edad, mi problema físico, del problema que tengo en el corazón, a pesar de todo, que tengo todas las características para poderme poner la vacuna he decidido no hacerlo, sino quedarme esperando a ser de los últimos en ponernos la vacuna", dijo en aquel momento el mandatario.

Sin embargo, Giammattei había recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, de la marca Moderna, cinco días antes de dar ese discurso, (el 14 de julio de 2021) y había sido inmunizado en el puesto ubicado en Mariscal Zavala, según da cuenta su constancia de vacunación.

En esa misma intervención, el Presidente afirmó que se sentiría tranquilo si esa vacuna que le correspondía a él, le fuera puesta a otro guatemalteco y le salvara la vida.

"Si Dios permite que esa vacuna que estaba destinada para mí, sirva para alguien más y salve una vida; yo estoy muy tranquilo conmigo mismo y con mi consciencia", aseveró Giammattei.

El último en vacunarse

Con anterioridad, el Presidente también había asegurado que sería el último en vacunarse contra el Covid-19, cuando ya estuviera vacunada toda la población.

"Voy a ser el último de los guatemaltecos que se vacune. No voy a ser el primero. Cuando se haya vacunado toda la población entonces me voy a vacunar yo", prometió el mandatario en 2020.

Este viernes 17 de septiembre, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia confirmó que el mandatario ya cuenta con el esquema completo de vacunación.