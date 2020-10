Giammattei: "No ha habido Presidente tan atacado como yo"

Según Giammattei, ni su antecesor Jimmy Morales fue tan criticado como él y lo peor de todo es que con mentiras, dijo.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que él ha sido "fuertemente atacado", pero que su Gobierno se ha dedicado a trabajar.

"No había habido un presidente tan atacado... se han inventado lo que sea, con el único propósito de hacerle daño a la gobernabilidad... Los 20 cuates que se vienen a parar allí (frente al Palacio Nacional) todos los sábados, no le están haciendo daño a Giammattei, sino que al país", dijo con un tono agresivo.

TE PUEDE INTERESAR:

A decir del mandatario, su trabajo es más aplaudido en el extranjero que por los mismos guatemaltecos. Incluso, comentó que lo invitaron para viajar a París, Francia, y contar cómo Guatemala libró el Covid-19, "pero no voy a ir", sentenció.

Según el Presidente, los indicadores de seguridad han ido a la baja, no al alza. "Hoy llevamos un 31% menos asesinatos que el año pasado. Se ha disminuido el robo de carros, el robo de bicicletas, el robo de motocicletas, pero hay personas que solo quieren dañar mi imagen con noticias faltas", se quejó.

Giammattei indicó que uno de sus errores es no estar "cacaraqueando sus logros, porque nos hemos dedicado a trabajar. Tal vez por eso la gente no los ve, pero no voy a estar cacaraqueando todo para tratar de convencer a la gente que estamos trabajando", manifestó.

"Nosotros no estamos trabajando para que nos den medallas...", manifestó Giammattei y prometió que seguiría haciendo la labor por la que fue electo, pese a "los 20 pelones" que se oponen a lo que él está realizando y "a las noticias falsas" que asegura que se han publicado en su contra.