Los bancos no laborarán este viernes, sábado y domingo debido al cierre total anunciado por el presidente Alejandro Giammattei.

"No hay bancos, hay cajeros automáticos", aseguró el mandatario en una entrevista en Radio Sonora la noche de este jueves.

Giammattei enfatizó en que a pesar que este viernes es quincena y varias personas recibirán su salario ese día, las agencias bancarias no podrán abrir.

"¿De qué me sirve ir a cobrar un cheque hoy si me contagio mañana y me muero la próxima semana?", remarcó el gobernante.

En la cadena nacional de este jueves, el mandatario anunció que desde la noche de este jueves hasta las cinco de la mañana del lunes habrá "se cerrará el país" como medida de contención ante el aumento en los contagios de coronavirus Covid-19.

Bebidas alcohólicas

El mandatario aseguró que durante el cierre, las bebidas alcohólicas solo se podrán vender en tiendas de ocho a once de la mañana.