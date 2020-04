Giammattei se queja de opositores y pide aprobar ley de servicios

Luego de las críticas que recibió el presidente Alejandro Giammattei por vetar el Decreto 15-2020, arremetió contra sus opositores y pidió a la población que le exijan a los diputados que lleguen mañana (jueves) al Congreso y aprueben la propuesta que presentó el Ejecutivo de urgencia nacional.

"Veté la ley, no el concepto", aseguró el mandatario quien manifestó: "Los ataques, lógicamente, no se hicieron esperar, pero lo que no dicen es que el decreto era inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con el espíritu, pero no puedo estar de acuerdo con una ley que no podía ser aplicada y que los estaban engañando".

AQUÍ TE LO CONTAMOS:

El mandatario dijo que junto con el veto presentó su propia iniciativa de ley para garantizar que no se corten los servicios básicos, la cual, según su criterio "corrige los errores, los problemas y las inconstitucionalidades" que tenía el Decreto aprobado por el Congreso, impulsada por bancadas de oposición.

"Hoy, aquí, le pido a esas bancadas que están hablando mentiras que mañana vayan al Congreso y voten por una iniciativa de ley que va a ayudarlos a ustedes, no engañando con cosas que no eran reales... se va a poder postergar el pago del agua, del teléfono, de la luz y del Internet", dijo.

La propuesta del mandatario garantiza la continuidad de los servicios por falta de pago durante los meses de mayo, junio y julio. Si la población tiene problemas para pagar su factura podrá negociar con el distribuidor para que los meses indicados se cobren diferidos a partir de julio y el pago podría hacerse durante los 12 meses siguientes.

Sin embargo, establece rangos. Por ejemplo, en el caso de la luz, el beneficio aplicará sólo las personas que consuman menos de 300 kilovatios hora al mes y del agua, a los que paguen hasta 300 quetzales mensuales. Mientras que en el caso del internet, si no se puede realizar el pago, se podrá hacer el convenio, pero durante los meses que no cancele, sólo podrá acceder a su correo electrónico y a las páginas del Gobierno.

Además, la propuesta autoriza un aporte de 45 millones de quetzales para la Empresa Municipal de Agua (Empagua) para sufragar los impagos que pueda generar la medida, pese a que el cobro será recuperado los meses siguientes.

No obstante, para el mandatario las críticas recibidas obedecen a que sus opositores están haciendo campaña política para ganar las próximas elecciones y los criticó por citar a ocho funcionarios al Congreso para "entorpecer" la labor del Ejecutivo.